Экс-чиновник от образования в области Жетісу осужден на 11 лет

Суд в области Жетісу рассмотрел уголовное дело в отношении экс-чиновника, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд установил, что бывший руководитель отдела образования обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и её двумя подельниками (в отношении них отдельное уголовное производство по факту хищения). Пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера увольнения с занимаемой должности, либо взятку за покровительство в 380 млн тенге.

Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда руководитель потребовал оставшуюся сумму взятки, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы, и руководитель был задержан при получении взятки в 80 млн тенге.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами. Подсудимый вину не признал.

Суд при назначении наказания учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, наличие малолетних детей. А тиакже отягчающие – нарушение присяги госслужащего.

Подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось еще об одном деле: в Талдыкоргане завершено расследование в отношении должностных лиц отдела образования по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.