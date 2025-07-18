Экс-дипломата Сакена Мамаша осудили на 6 лет за избиение жены

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Разбирательство над бывшим дипломатом Сакеном Мамашем проходило с 10 июня в закрытом режиме 

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении экс-дипломата Сакена Мамаша, сообщает Kazpravda.kz

Он обвинялся в истязании по статье 110 части 2 пункта 1 УК РК, которая предусматривает наказание за истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, не повлекших причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, лицу, находящемуся в материальной зависимости от виновного.

Сакен Мамаш с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей Кариной Госман.  Супруга родила ему двоих детей и вела жизнь домохозяйки, полностью завися от финансовой поддержки своего мужа. Ей выплачивались пособия, положенные супруге дипломата, которые получал и контролировал сам Мамаш. Все расходы семьи также покрывались им.

Из материалов дела следует, что осужденный запрещал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения.

Показания потерпевшей, подкрепленные свидетельскими показаниями, экспертными заключениями, видеозаписями и многочисленными скриншотами переписки, неопровержимо свидетельствуют о систематическом применении Мамашем физического насилия в отношении  супруги.

На протяжении длительного периода, с 2019 по 2024 год, как в Астане, так и в Абу-Даби (ОАЭ), где он также исполнял свои дипломатические обязанности, он неоднократно избивал жену, нанося ей телесные повреждения кулаками по различным частям тела и голове на почве необоснованной ревности.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями эксперта, видеозаписями, скриншотами и другими материалами дела.

При назначении наказания судом учтено отсутствие смягчающих обстоятельств. В качестве отягчающего обстоятельства признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу. Подсудимый ранее не был судим.

«Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал Сакена Мамаша виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – сказано в информации.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

О том, что Карина Мамаш находится в опасности, ранее стало известно общественникам. Они просили привлечь ее мужа к уголовной ответственности за систематические истязания и лишить его всех полномочий.

Сакена Мамаша экстренно отозвали из ОАЭ в Казахстан, отстранили от должности и возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Резонансная история с супругой казахстанского дипломата получила продолжение. Карина Мамаш выступила с громким видеообращением в соцсетях о том, что в течение 10 лет подвергалась физическому насилию со стороны мужа Сакена Мамаша.

Также ранее стало известно, что экс-дипломата Сакена Мамаша арестовали в Астане. По данным ДП Астаны, уголовное дело в отношении Сакена Мамаша по факту систематического нанесения побоев его супруге Карине было возбуждено в прошлом году.

 

#суд #приговор #избиение #Сакен Мамаш #Карина Госман

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