Полиция начала расследование после жалобы жены советника посла Казахстана в ОАЭ

Скандалы
16
Дана Аменова
Корреспондент

В данное время женщина вместе с сестрой находятся в столичном кризисном центре, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/korgau_astana

Напомним, жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша Карина Мамаш опубликовала в социальных сетях видеообращение о том, что ее супруг систематически подвергал ее насилию и избиениям в течение десяти лет.

Также 5 мая дипломат избил Карину и ее старшую сестру, которая приехала к ней в гости. В публикации она обратилась за помощью.

«Карина Мамаш вернулась домой в Казахстан с сестрой и детьми. В аэропорту Карину встречали близкие подруги, но туда же приехали и родственники супруга. Испугавшись за своих детей, она обратилась в кризисный центр. В данный момент она размещена с сестрой и детьми в кризисном центре, где ей оказывается помощь и услуги психолога и юриста», — рассказали сотрудники кризисного центра «Коргау» на своей странице в Instagram.  

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – прокомментировали в правоохранительных органах.

 

#расследование #заявление #избиение #дипломат #жена #Карина Мамаш

Популярное

Все
Растет уровень воды на реке Жайык в Атырауской области
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ
Более 300 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений в Бразилии
Туристку спасли в горах Заилийского Алатау
Борец Динмухаммед Кошкар сохранил шанс на путевку в Париж
Суд перенес заседание по делу Бишимбаева на 13 мая
Гранты для бизнеса: Минтруда озвучил дату приема заявок
В суде по делу Бишимбаева началось обсуждение вопросов для присяжных
Новинки кино: какие казахстанские фильмы покажут в кинотеатрах в мае
Глава правительства поручил взять под жесткий контроль распределение сельхозсубсидий
Женщинам-борцам предстоит сразиться в Стамбуле за участие в ОИ-2024
Более тысячи туристов из Иордании посетили Казахстан за год
До 49 матчей продлилась беспроигрышная серия немецкого «Байера» в Европе
Как проходит подготовка к новому отопительному сезону в Казахстане
В Алматы полиция перешла на усиление
Паводки в Казахстане: о ситуации к этому часу рассказали в МЧС
Девять тысяч энергетиков задействованы в ликвидации последствий паводков в РК
Кыргызстан намерен ввести запрет на ввоз куриных яиц
Автобусы с изображением Димаша Кудайбергена появились в Бразилии
Более 8 млрд тенге выделило правительство на борьбу с саранчой
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Семей: что показать туристам?
Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам
Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило
Разыскиваемого 10 лет иностранца задержали в области Абай
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Tesla Илона Маска подала в суд на Tesla Power
Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии Grand Slam
Грузовые самолеты начали курсировать между Туркестаном и Стамбулом
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
Правила приема в школы изменили в Казахстане
«Это перерастает в издевательство над моей семьей»: Айтбек Амангельды о раскаянии Байжанова
Казахстанцы стали чаще посещать концерты
Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам

Читайте также

Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Певица Алсу призналась в нечестной победе своей дочери на п…
«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступи…
В Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о выплатах порн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]