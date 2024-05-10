Полиция начала расследование после жалобы жены советника посла Казахстана в ОАЭ

В данное время женщина вместе с сестрой находятся в столичном кризисном центре, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/korgau_astana

Напомним, жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша Карина Мамаш опубликовала в социальных сетях видеообращение о том, что ее супруг систематически подвергал ее насилию и избиениям в течение десяти лет.

Также 5 мая дипломат избил Карину и ее старшую сестру, которая приехала к ней в гости. В публикации она обратилась за помощью.

«Карина Мамаш вернулась домой в Казахстан с сестрой и детьми. В аэропорту Карину встречали близкие подруги, но туда же приехали и родственники супруга. Испугавшись за своих детей, она обратилась в кризисный центр. В данный момент она размещена с сестрой и детьми в кризисном центре, где ей оказывается помощь и услуги психолога и юриста», — рассказали сотрудники кризисного центра «Коргау» на своей странице в Instagram.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.