Бывшего советника посольства РК в ОАЭ обвиняют в систематическом избиении супруги, сообщает Kazpravda.kz
По данным ДП Астаны, уголовное дело в отношении Сакена Мамаша по факту систематического нанесения побоев его супруге Карине было возбуждено в прошлом году.
«Полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Собрана и закреплена значительная доказательная база», — детализировали в правоохранительных органах.
Там же добавили, что по итогам расследования в отношении подозреваемого Сакена Мамаша следственным судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В интересах следствия иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.
О том, что Карина Мамаш находится в опасности, ранее стало известно общественникам. Они просили привлечь ее мужа к уголовной ответственности за систематические истязания и лишить его всех полномочий.
Сакена Мамаша экстренно отозвали из ОАЭ в Казахстан, отстранили от должности и возбудили уголовное дело по статье «Истязание».
Резонансная история с супругой казахстанского дипломата получила продолжение. Карина Мамаш выступила с громким видеообращением в соцсетях о том, что в течение 10 лет подвергалась физическому насилию со стороны мужа Сакена Мамаша.