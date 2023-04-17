Экс-глава госпредприятия "Резерв" заплатит 9 млн тенге штрафа за коррупцию

Общество
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Бывшего руководителя РГП на ПХВ «Резерв» Б. Онайбаева осудили за коррупцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Ранее Департамент КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержал руководителя РГП на ПХВ «Резерв» Б. Онайбаева (подведомственная организация Комитета государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан).

«В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя.

Фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении взятки, которая передавалась через посредника», – отметили в КНБ.

16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаева осудили по части 2 уголовной статьи «Получение взятки» с наказанием в виде штрафа в 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также Онайбаева лишили квалификационного класса 2-ой категории (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.

 

#суд #КНБ #взятка #коррупция #штраф #наказание #Костанайская область

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