Экс-инспектор полиции осужден за нелегальную регистрацию авто в Кокшетау

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Суд указал на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц госкорпорации «Правительство для граждан» Кокшетау

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В Кокшетауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО О. и бывшего инспектора полиции К., обвиняемых в нелегальной регистрации грузовых машин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд 

Судом установлено, что директор ТОО совместно с инспектором с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали системную регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств, не оплачивая положенные сборы и платежи государству. В результате их преступной деятельности незаконно зарегистрировано 55 грузовых транспортных средств. 

Согласно преступной схеме О. собирала пакет документов, изготавливала поддельные платежные поручения, сдавала в СпецЦОН и при содействии К. получала техпаспорт и госномера на авто, затем выдавала их владельцам.

К., используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное утверждение заявок по подложным платежным поручениям и сведениям, позволяющих скрыть факт оплаты. 

От каждой незаконной регистрации К. получал от 50 тыс. до 100 тыс. тенге. Сумма ущерба, не поступившая в местный бюджет, составила около 380 млн тенге. 

При назначении наказания, суд учел смягчающее обстоятельство у К. – наличие малолетнего ребенка, отягчающим обстоятельством – совершение правонарушения будучи сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения. Также суд учел активную роль О. в преступной деятельности, совершение тяжкого преступления и не возмещение материального ущерба.

Приговором суда О. назначено 5 лет, К. – 2 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением каждого права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Материальный ущерб в доход государства взыскан солидарно с осужденных.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры области, указав на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц госкорпорации «Правительство для граждан» Кокшетау, а также на ненадлежащее осуществление надзора на стадии досудебного расследования дела.

#ЦОН #авто #регистрация

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