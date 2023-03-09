Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

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В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам, отвечая на официальный запрос BaigeNews.kz, сообщили о вынесении приговора в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова.

"М. Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24 февраля 2023 года по части 3 статьи «Превышение власти» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», – сообщили в суде.

Более детальную информацию суд предоставить не смог, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом «секретно».

Напомним, указом главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны Казахстана 19 января 2022 года. На данном посту он был менее полугода, заняв его 31 августа 2021 года.

19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой в отношении Бектанова было начато досудебное расследование по части 3 статьи 452 Уголовного кодекса РК (бездействие власти). 20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В январе 2023 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента РК по итогам расследования январских событий отметил, что экс-министр обороны Бектанов в период ЧП отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты.