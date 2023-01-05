Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента РК по итогам расследования январских событий отметил, что экс-министр обороны Мурат Бектанов не принял меры по наведению конституционного порядка в стране во время январских беспорядков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минобороны РК

«В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Мурата Бектанова. Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты», – отметил Асылов.

Он подчеркнул, что, согласно следствию, Бектанов не принял меры по наведению конституционного порядка в стране.

«Участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Национальной гвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке», – заявил генпрокурор.

Он также добавил, что окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд.