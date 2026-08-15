Философия мастерства

На выставках народных ремесел Рабигу Испулатову можно встретить довольно часто. Ее изделия сразу привлекают внимание: необычные войлочные сумки, этнические ридикюли, головные уборы с орнаментами, а также цветы, фрукты, украшения и другие декоративные изделия из шерсти. Привычный материал в ее руках превращается в разные аксессуары и предметы для интерьера.

К ее столу подходят рассмот­реть работы поближе, потрогать, расспросить, из чего сделана та или иная вещь. В своих изделиях мастерица сочетает войлок с деревом, бусинами, нитями и другими материалами. Традицион­ные орнаменты использует при создании сумок, головных уборов и декоративных композиций. При этом каждое изделие получается непохожим на другое.

Головные уборы мастерица делает по собственному дизайну: тюбетейки украшает орнаментами из серебряных нитей и бусин. Отдельное место в ее работах занимают войлочные сумки и ридикюли – одни украшены национальным орнаментом и бусинами, другие привлекают сочетанием разных оттенков шерсти.

Есть и декоративные композиции, где из шерсти создаются плоды, цветы и другие объемные элементы. Например, в одной из таких работ можно увидеть целую корзину с фруктами: сине-фиолетовую кисть винограда дополняет высушенная веточка, а сочетание красных и желтых волокон передает оттенки яблока. И все это сделано из шерсти.

Работать с шерстью Рабига Жусанкызы научилась в детстве, но тогда это была обычная домашняя работа. В семье из нее пряли пряжу, вязали, набивали одеяла. Дети помогали чистить и вычесывать шерсть. А вот соз­давать из нее что-то своими руками, как сейчас, она тогда еще не умела.

Четыре года назад, прогуливаясь в окрестностях своего села Сарыжар Мартукского района, она увидела выброшенные тюки шерсти.

– Может, для кого-то это просто мусор, а мне было жалко, что шерсть выбросили. Я принесла домой три мешка, постирала, перебрала и решила попробовать валять, – рассказывает Рабига-апай.

Стала мастерица вспоминать то, чему когда-то учила мама. Что-то подсказывали знакомые, к кому она обращалась с вопросами о валянии. Остальное приходилось осваивать на практике, пробовать, смотреть, что получается, и снова переделывать.

– Для работы нужна чистая и вычесанная шерсть. Ее я раскладываю слоями, на глаз определяю, какой толщины должна быть основа. Если нужен рисунок, заранее подбираю цвета. Сейчас нет проблем с крашенной шерстью – красителей много. Когда основа готова, смачиваю шерсть мыльной водой и начинаю валять. Надо хорошо пройтись руками, чтобы шерсть сцепилась и получился войлок. Для каждого изделия подбираю разную толщину. Если маленькая деталь нужна, использую сухое валяние, специальной иглой набиваю шерсть и придаю ей форму. Так создаю цветы, фрукты, украшения, – делится опытом рукодельница.

Первой ее серьезной работой стал торсык – традиционный сосуд, который Рабига Испулатова украсила тамбурным швом. Сегодня это изделие хранится в сельском доме культуры.

После этого она стала пробовать делать другие изделия. Решила изготавливать головные уборы из войлока. Так поя­вились собственные модели с орнаментами и серебряными нитями. Однажды, перебирая цветную пряжу, решила сделать бусы, а потом пришла идея создавать сумки.

Мастерица старается не повторять уже созданные работы. Даже если берет знакомую форму или орнамент, меняет цвета, детали. Иногда заранее представляет будущую вещь, а бывает, что идея меняется уже в процессе работы.

Рабига Испулатова любит яркие оттенки, но при этом ценит и натуральные цвета шерсти.

– Мне близки естественные цвета. В них ощущается тепло земли, цвет травы, песка. Шерсть сама по себе красивая, поэтому не всегда хочется ее перекрашивать. Если природный оттенок подходит к работе, я стараюсь его сохранить. Мне кажется, так изделие выглядит живее и теп­лее, – признается Рабига-апай.

Недостатка в шерсти у мастерицы нет. Ее привозят знакомые, а те, кто узнает, что Рабига Жусанкызы занимается войлоковалянием, сами предлагают шерсть, зачастую бесплатно.

– Мне жалко, когда шерсть выбрасывают. Это хороший материал, он может долго служить. Природа нам его дала, а мы не умеем правильно им пользоваться, – говорит женщина.

По ее мнению, шерсть незаслуженно стала восприниматься как ненужное сырье. Из нее можно делать не только пряжу и набивать одеяла, но и создавать современные вещи – те же сумки, головные уборы, украшения, костюмы и многое другое.

Мастерица считает, что интерес к войлоковалянию важно прививать детям.

– Если детям показать, как из шерсти сделать красивую вещь, думаю, им будет интересно, – считает Рабига-апай.