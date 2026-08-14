Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы

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За несколько часов до начала грандиозного шоу американского рэпера Канье Уэста (Ye) на Центральном стадионе Алматы четыре района мегаполиса остались без электричества. Аварийное отключение ставит под угрозу проведение одного из самых ожидаемых музыкальных событий года, сообщает Kazpravda.kz

По данным энергетиков, сбой произошел на линиях транзита АО «KEGOC». Из-за неполадок сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению мощности в 300 МВт. В зону отключения попал и Бостандыкский район, где расположен стадион. Помимо света, в городе фиксируются серьезные перебои с мобильным интернетом и связью.

В соцсетях жители активно обсуждают случившееся. По одной из неофициальных версий горожан, причиной перегрузки сетей могло стать сверхмощное звуковое и световое оборудование весом более 100 тонн, которое доставили специально для выступления артиста. Однако официального подтверждения этой гипотезы пока нет.

Начало концерта запланировано на 21:00. На данный момент организаторы шоу (First Media Group) не выступали с заявлениями об отмене или переносе мероприятия. Экстренные службы и энергетики ведут восстановительные работы в усиленном режиме, чтобы вернуть свет в дома алматинцев и на главную арену города до начала выступления.