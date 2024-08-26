Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период с 2019 по 2022 годы подозреваемая, являясь работником филиала банка в Таразе, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты. В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала.

В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге.

После совершения преступления она скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В апреле фигурантка задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстан экстрадирована в страну.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», – уточнили в главном надзорном органе.

Отметим, что из России в Казахстан экстрадировано уже 11 граждан, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд тенге.