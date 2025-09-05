В целях развития туристского потенциала столицы и популяризации промышленного туризма центр развития туризма «Astana Tourism» инициировала проект по проведению экскурсий на производственных предприятиях города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Проект направлен на разработку промышленными предприятиями специализированных экскурсионных программ для гостей столицы – туристов, инвесторов и других заинтересованных лиц. Одной из ключевых задач проекта является знакомство с историей становления и современным развитием промышленного сектора Астаны, а также демонстрация его инновационного и технологического потенциала.
Шесть предприятий города прошли обучающий семинар по организации промышленных экскурсий. В числе участников - швейная фабрика «Ютария», завод по производству респираторов MFA International, завод по производству железобетонных конструкций MODEX, промышленное предприятие по производству парфюмерной продукции «Аромат», завод по производству ограждений дорожной и мостовой групп «СтальЦинк» и Астанинский электротехнический завод «АЭТЗ».
Предприятия ознакомились с методиками организации экскурсий, стандартами приема туристов на производственных объектах и лучшими международными практиками.