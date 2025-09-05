Экскурсии для туристов организуют на столичных предприятиях

В целях развития туристского потенциала столицы и популяризации промышленного туризма центр развития туризма «Astana Tourism» инициировала проект по проведению экскурсий на производственных предприятиях города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Проект направлен на разработку промышленными предприятиями специализированных экскурсионных программ для гостей столицы – туристов, инвесторов и других заинтересованных лиц. Одной из ключевых задач проекта является знакомство с историей становления и современным развитием промышленного сектора Астаны, а также демонстрация его инновационного и технологического потенциала.

Шесть предприятий города прошли обучающий семинар по организации промышленных экскурсий. В числе участников - швейная фабрика «Ютария», завод по производству респираторов MFA International, завод по производству железобетонных конструкций MODEX, промышленное предприятие по производству парфюмерной продукции «Аромат», завод по производству ограждений дорожной и мостовой групп «СтальЦинк» и Астанинский электротехнический завод «АЭТЗ».

Предприятия ознакомились с методиками организации экскурсий, стандартами приема туристов на производственных объектах и лучшими международными практиками.

