Экспедиция за зубами древних акул

Культура
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Сакен Омаров

Более полутысячи образцов палеофауны и палеофлоры собрали участники палеонтологической экспедиции в Атырауской области.

Уникальным местонахождением палеофауны являются горы Шолькара в 130 км юго-восточнее города Кульсары. Именно у подножия этих гор почти 100 лет назад ученый-геолог, палеонтолог Анатолий Рябинин нашел позвонки динозавра раннего мелового периода, который известен как эмбазавр.

– Эмбазавр – род динозавров-тероподов раннего мелового периода, мегалозаврид из ­Казахстана. Он известен по двум фрагментарным позвонкам, описанным Анатолием Рябининым в 1931 году, и был назван в честь реки Эмба. Считается, что эмбазавр жил во время берриасской стадии – около 140 миллионов лет назад, – рассказывает научный ­секретарь Атырауского областного историко-краевед­ческого музея Ерлан Тлеккабылов.

По словам руководителя экс­педиции профессора Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Кажимурата Ахмеденова, некоторым уникальным ископае­мым – окаменелостям верхнемелового периода мезозойской эры, позвонкам морских рептилий – 160 млн лет.

– К сожалению, неизвестно, где сейчас находятся останки эмбазавра. Скорее всего, в Мос­ковском палеонтологичес­ком музее, раз Рябинин нашел его в советский период. А ведь эмбазавр вполне может стать палеонтологическим брендом Атырауской области, – считает ученый.

Фонд Атырауского областного историко-краеведческого музея пополнили найденные зубы палеогеновых акул, позвонки, хвостовые плавники ископаемых рыб, образцы окаменевших деревьев. Нашлись даже клыки очень крупных акул-отодусов, обитавших 50 млн лет назад, многочисленные останки белемнитов, двустворчатых моллюсков, морских ежей, одиночных кораллов-склерактиний.

Всего в нынешней экспедиции с помощью полевых и камеральных палеонтологических методов собрано 511 образцов палеофауны и палеофлоры. Экспедиция была посвящена памяти краеведа Юрия Пастухова, который около 40 лет проводил инициативные полевые исследования меловых массивов Атырауской области, ставшие основой для создания единственного в Казахстане палеонтологического музея в Атырау, где представлена мезозойская палеофауна.

Как рассказывают специа­листы музея, во время мезозоя, кроме рыб, было много морских рептилий – ихтиозавров и плезиозавров, а когда они вымерли, в этих водах стали господствовать различные виды акул. Первые акулообразные рыбы появились в древних морях еще 300 млн лет назад, с середины девонского периода. Предки же современных акул возникли позднее, в юрском периоде, не менее 150 млн лет назад.

Таким образом, зубы акул – как раз тот материал, который доступен в большом количест­ве, ведь они встречаются во всех геологических эпохах и на территории всего мира. Однако, несмотря на широкое распространение ископаемых акул, распределены они в породах неравномерно – в частности, в известняках они представляют редкое исключение. Поэтому останки акуловых рыб, обнаруженные на меловых плато Прикаспия, представляют особый интерес для науки.

#Атырау #экспедиция #акулы #палеофлора #Шолькара

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