Экспорт Казахстана в страны СПЕКА достиг $ 6,7 млрд

4

СПЕКА - Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), разработанная ООН в 1997 году. Участниками СПЕКА являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Афганистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

Фото: gov.kz

Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Асан Дарбаев принял участие в открытии Экономического форума Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), а также в работе 20-й сессии Руководящего совета СПЕКА, которые прошли в городе Ашхабад (Туркменистан) с 20 по 23 января 2026 года.

Выступая на открытии Форума, Асан Дарбаев выразил благодарность Правительству Туркменистана, а также секретариатам Европейской экономической комиссии ООН и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана за высокий уровень организации мероприятия и последовательную работу по развитию регионального экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что СПЕКА зарекомендовала себя как эффективная региональная платформа, способствующая углублению торгово-экономической интеграции, развитию транспортной связанности и продвижению устойчивого развития в Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, готов активно участвовать в реализации инициатив в сферах торговли, логистики, устойчивой инфраструктуры и инноваций.

В ходе мероприятия было отмечено, что торгово-экономическое взаимодействие Казахстана со странами СПЕКА демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам января–ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и странами СПЕКА составил 8,7 млрд долларов США, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Казахстана вырос на 15% и достиг 6,7 млрд долларов США, что отражает расширение участия казахстанских производителей в региональных цепочках поставок.

Отдельное внимание в выступлении было уделено прогрессу Казахстана в сфере упрощения процедур торговли. В 2023 году Казахстан в полном объёме выполнил обязательства по Соглашению Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, став одной из немногих стран региона, завершивших данный процесс.

Казахстан успешно использует цифровые инструменты для поддержки бизнеса. В целях повышения прозрачности и доступности информации для бизнеса в Казахстане функционирует Национальный торговый портал tradeinfo.kz, содержащий описание более 80 процедур импорта, экспорта и транзита. Портал интегрирован с региональной платформой Central Asia Gateway, которая была признана ООН лучшим торговым порталом в мире.

По итогам форума было отмечено, что дальнейшее углубление сотрудничества в рамках СПЕКА будет способствовать не только росту взаимной торговли, но и повышению устойчивости и конкурентоспособности экономик стран Центральной Азии в целом.

 

 

#Казахстан #экспорт #ЦА

