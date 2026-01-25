Производство масложировой продукции в Казахстане продолжает демонстрировать устойчивый рост, при этом наибольший вклад в динамику вносит сегмент подсолнечного масла, являющийся ключевым направлением в категории растительных масел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Согласно информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–ноябрь 2025 года объём выпуска растительных масел в стране достиг 807,4 тыс. тонн, что существенно выше уровня аналогичного периода 2024-го, когда объём составлял 680,1 тыс. тонн. Прирост составил 18,7%, что подтверждает положительную динамику в отрасли.

Выпуск конкретно подсолнечного масла достиг 683,7 тыс. тонн — на 19,2% больше по сравнению с январём–ноябрём 2024 года, когда его выпуск составлял 573,4 тыс. тонн. Таким образом, на долю подсолнечного масла приходится практически весь прирост, что отражает стратегическую переориентацию отрасли на производство именно этой продукции.

Сравнение в многолетней динамике подчёркивает долгосрочный тренд: в 2020-м выпуск растительных масел составлял 464,1 тыс. тонн, а в 2024 году он достиг 753 тыс. тонн, обеспечив прирост на 62,2%. За тот же период объём производства подсолнечного масла вырос почти вдвое, с 323,2 тыс. до 632,2 тыс. тонн, что свидетельствует о значительной структурной трансформации отрасли в сторону доминирования одного вида продукции.

Лидирующую позицию среди стран, в которые отправляется казахстанское подсолнечное масло, уверенно сохраняет Узбекистан, увеличивший объём закупок с 177,2 тыс. тонн за январь–ноябрь 2024 года до 311,3 тыс. тонн за аналогичный период 2025-го. Рост составил 76%, а доля РУ в структуре экспорта казахстанского подсолнечного масла увеличилась с 42,2% до 52,4%.

Второе место занял Китай, который также нарастил объём закупок с 151 тыс. до 164,5 тыс. тонн. Однако доля Поднебесной в экспорте подсолнечного масла из РК сократилась с 36% до 27,7% из-за более быстрого роста поставок в Узбекистан.

Таджикистан сохранил третью позицию, увеличив импорт с 57,4 тыс. до 73 тыс. тонн, при этом его удельный вес сократился с 13,7% до 12,3%. Афганистан продемонстрировал заметный рост закупок, с 15,3 тыс. до 30 тыс. тонн, увеличив долю с 3,7% до 5,1%.

Экспорт в Туркменистан вырос в 2,5 раза — впрочем, лишь до 12,5 тыс. тонн, — а доля этой страны увеличилась с 1,2% до 2,1%.

Удельный вес Кыргызстана в общем объёме экспорта казахстанского подсолнечного масла не изменился, оставшись на уровне 0,3%, а поставки выросли с 1,4 тыс. до 2 тыс. тонн.

Таким образом, структура экспорта подсолнечного масла из Казахстана в 2025 году сохраняла высокую концентрацию. Около 92% объёма суммарно по-прежнему приходилось лишь на три страны — Узбекистан, Китай и Таджикистан, — с дальнейшим усилением позиций Узбекистана как основного внешнего потребителя.