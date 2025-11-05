Экспорт зерна увеличился

Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Спрос на казахстанскую пшеницу за рубежом показывает стабильный рост. Поэтому вагоны, груженные этой продукцией, берут курс как в направлении наших южных соседей, так и в более дальние страны.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, с сентября по октябрь 2025-го из Казахстана было экспортировано 2 млн тонн зерна нового урожая. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,8 млн тонн.

Что касается государств-импортеров, то экспорт в Узбекистан увеличился на 42% – с 738 тыс. до 1 049 тонн. Объем поставок в Кыргызстан вырос в 2,6 раза – с 24 тыс. до 64 тыс. тонн, в Азербайджан – в 3,1 раза – с 18 тыс. до 56 тыс. тонн.

На 42,5% стал больше закупать у Казахстана пшеницу Афганистан, увеличив объемы с 73 тыс. до 104 тыс. тонн. В соседний Туркменистан отправлено 7 тыс. тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Рост экспорта зерна демонстрирует укрепление позиций Казахстана на международных рынках и повышение конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции. В этом году стартовала также поставка на ряд нетрадиционных рынков, в том числе в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ, а также в страны Северной Африки – Марокко, Алжир и Египет.

Между тем к 4 ноября в зерно­сеющих регионах страны завершилась уборка зерновых колосовых. С площади 16 млн га при средней урожайности 17 ц⁄га (2024 год – 16,2 ц⁄га) намолочено 27,1 млн тонн зерна. Пшеница в этом году занимала 12,2 млн га. Намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года.

Важно отметить, что, несмот­ря на сокращение посевной площади пшеницы почти на 900 тыс. га в рамках диверсификации, объем производства этой культуры не только сохранен, но и значительно увеличен, что еще раз свидетельствует о возросшем уровне применения агротехнологий.

Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн (на уровне прошлого года). Впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн. Уже собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, уборка еще продолжается.

Кроме того, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц⁄га хлопчатника.

