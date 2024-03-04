Экзоскелет поможет инвалидам

Экзоскелет Twin поможет людям с инвалидностью самостоятельно ходить. Разработка была представлена на пресс-конференции в миланском Музее науки и техники.

фото из архива "КП"

Для повышения подвижности конечностей инженеры встроили в экзоскелет несколько моторов, расположенных в коленных и тазобедренных суставах.

Twin поддерживает три режима работы: Walk, Retrain, TwinCare. Первый предназначен для людей, потерявших способность управлять нижними конечностями. Второй – для пациентов с частичным сохранением двигательных функций нижних конечностей. Третий поможет людям с одной поврежденной ногой.