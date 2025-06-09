Электронный коллективный договор стало возможным заключить на портале HR Enbek

Цифровизация,Госуслуги,Технологии
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Подписанный ЭКД доступен для просмотра и скачивания как для профсоюза, так и для работодателя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На Портале трудовых ресурсов HR Enbek действует функционал по заключению электронного коллективного договора (ЭКД) между работодателем и профсоюзной организацией. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда, передает Kazpravda.kz

Представитель профсоюза создает проект коллективного договора в личном кабинете на портале и направляет его на согласование работодателю. Когда работодатель одобрит проект ЭКД, он автоматически направляется в личный кабинет государственного инспектора по труду для проверки на предмет соответствия трудовому законодательству. После согласования со стороны госинспектора документ может быть подписан работодателем.

Для удобства пользователей система автоматически отправляет уведомления работодателю и профсоюзу на всех этапах работы с ЭКД: при подписании проекта, его отправке на доработку, после принятия или отклонения документа государственным инспектором по труду.

Подписанный ЭКД доступен для просмотра и скачивания как для профсоюза, так и для работодателя. Проверить его подлинность можно с помощью QR-кода, размещённого в электронном документе.

Как отметили в Минтруда, внедрение электронного формата коллективных договоров позволяет повысить законность и прозрачность трудовых отношений, обеспечить контроль исполнения взятых работодателем обязательств и мониторинг качества рабочих мест.

 

#коллективный договор #HR Enbek

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Электронный коллективный договор стало возможным заключить на портале HR Enbek
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