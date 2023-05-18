Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме

6-я ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба ФТК

На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с 1-й ракеткой мира, полькой Игой Швентек.

Как рассказали в пресс-службе ФТК, первую партию забрала Ига со счетом 6:2.

Во втором сете полька вела со счетом 4:3 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай-брейк и выиграть – 7:6 (7:3).

«В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Ига вроде бы неплохо двигалась после медицинского тайм-аута, но при счете 1:2, видимо, у нее сильнее заболела нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала», – отметили в федерации.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт.

Отметим, что Рыбакина одержала уже третью победу над 1-й ракеткой мира в нынешнем сезоне.

В полуфинале турнира 1-я ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.