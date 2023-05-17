Елена Рыбакина сразится с лучшей теннисисткой мира

В ночь со среды на четверг казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) сыграет с полькой Игой Швёнтек (1-е место) в четвертьфинале турнира в Риме (Италия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: ktf.kz

Прямая трансляция матча Рыбакина – Швёнтек начнется в 00:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

По ходу турнира в Риме Елена Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини (65-е место) – 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) – 4:3 (соперница снялась) и чешку Маркету Вондроушову (70-е место) – 6:3, 6:3.

Что касается Иги Швёнтек, то она разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову (506-е место) – 6:0, 6:0 и украинку Лесю Цуренко (68-е место) – 6:2, 6:0, а затем обыграла хорватку Донну Векич (24-е место) – 6:3, 6:4.