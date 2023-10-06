Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанка в двух сетах обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и допустила только 1 двойную ошибку.



За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.



Полуфинальная игра пройдет 7 октября в 14:30 по времени Астаны.



