Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина, благодаря победе на турнире WTA 1000 в Риме, поднялась на 4-е место в мировом рейтинге. От 3-й строчки, которую занимает американка Джессика Пегула, ее отделяют лишь 115 баллов.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 26-го на 24-е место. Улучшила свои позиции в рейтинге и Жибек Куламбаева, которая сейчас занимает 197-ю строчку.

Рейтинг WTA. Положение на 22 мая

4 (+2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5 090

61 (-10). Юлия Путинцева (Казахстан) – 916

481(-1). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 96

1143 (+3). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 9

Елена Рыбакина закрепилась на 2-й строчке чемпионской гонки WTA сезона 2023. Она увеличила отрыв от идущей 3-й в этом рейтинге польки Иги Швентек. Теперь разница между ними составляет 1 131 балл.

В то же время еще более существенно сократился разрыв между Еленой и лидером чемпионской гонки – белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Теперь Соболенко опережает Рыбакину на 564 балла, двумя неделями ранее разница между 1-м и 2-м местами в чемпионской гонке составляла 1 554 очка.

Напомним, что теннисистки, занявшие первые 8 мест в чемпионской гонке, получают право принять участие в итоговом турнире WTA на финише сезона.