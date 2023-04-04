Ербол Карашукеев сохранил пост министра сельского хозяйства

Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства от 4 апреля 2023 года за №184 Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ербол Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Квалификация по специальности – экономист, специалист в области менеджмента с присуждением академической степени бакалавра, магистр экономики, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике,

В 1999-2001 годы – консультант отдела социально-экономического анализа Администрации президента РК.

C 2001 по 2003 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

В 2003-2006 годы – директор финансового департамента – член правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

С 2006 по 2007 год – директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК.

С января по июль 2007 года – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2007 по 2009 год – председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В 2010-2012 годы – директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2012 по 2013 год – генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ».

В 2013-2016 годы – заместитель председателя правления АО «Жилищно- строительный сберегательный банк Казахстана».

С 2016 по 2019 год – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С января по апрель 2019 года – председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 по март 2021 года – председатель правления АО «Холдинг «КазАгро».

С апреля по июль 2021 год – вице-министр финансов РК.

С июля 2021 года – вице-министр – и.о. министра сельского хозяйства РК.

С 1 сентября 2021 года – министр сельского хозяйства Республики Казахстан.