Ерлан Карин от имени Президента вручил деятелям культуры госстипендии

Культура
141

В этом году государственной поддержкой отмечены 75 человек

Фото: Юрий Беккер

Государственный советник Ерлан Карин от имени Президента Республики Казахстан вручил деятелям культуры и искусства государственные стипендии в области культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ежегодное присуждение стипендий является еще одним свидетельством особого внимания государства к творческому сообществу и молодым талантам, а также признанием их вклада в развитие отечественной культуры и ее продвижение на международной арене.

В этом году государственной поддержкой отмечены 75 человек. В их числе Марфуга Айтхожа, Олжас Сулейменов, Геннадий Балаев, Акуштап Бактыгереева, Смагул Елубай, Шайза Ахметова, Алтыншаш Джаганова, Габбас Кабышулы, Тынымбай Нурмаганбетов, Гульнар Салыкбаева, Кайрат Байбосынов, Камилла Ли, Досхан Жолжаксынов, Нургали Нусипжан, Жангали Жузбай, Юрий Клушкин и другие. Отдельно отмечены и молодые таланты, включая оперную певицу Марию Мудряк, актрису театра Алтынай Нурбек, актера театра и кино Базила Султангазы, актрис Самал Еслямову, Екатерину Максим и других.

Подобная мера поддержки государства направлена на повышение профессионального мастерства деятелей культуры, реализацию новых идей и проектов.

Ерлан Карин отметил, что одним из ключевых приоритетов политики Президента Касым-Жомарта Токаева является последовательная поддержка деятелей культуры и искусства, а также дальнейшее развитие инфраструктуры отрасли. Государственные меры направлены на расширение возможностей для творчества, укрепление единства культурного многообразия страны и продвижение культуры Казахстана на международной арене.

#культура #государство #стипендии

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Фармация: на пути к цифровизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Овощей в стабфонде хватит до мая
Улытау усиливает цифровую безопасность
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Правила господдержки креативной индустрии утвердили в Казах…
Деятелям культуры вручили государственные стипендии в Астане
Где 31 декабря пройдут вечерние концерты в Астане
Токаев присудил госпремии в сфере культуры за 2025 год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]