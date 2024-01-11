Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
На заседании рассмотрены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы и рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы (ГРЕКО).
В ходе рассмотрения первого вопроса отмечено, что разработанная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы является логическим продолжением проводимых реформ, нацелена на проведение комплексной работы по противодействию коррупции, формирование в обществе антикоррупционного иммунитета и повышение благосостояния населения.
Государственный советник подчеркнул, что наряду с исполнением мероприятий Плана действий по реализации Концепции, необходимо отслеживать объективные данные о её реальном влиянии на снижение уровня коррупции.
Кроме того, Агентству по противодействию коррупции рекомендовано тщательно изучать правоприменительную практику и по результатам оперативно вносить соответствующие мероприятия в План действий по реализации Концепции.
В ходе рассмотрения второго вопроса акцентировано внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.
Ерлан Карин отметил необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.
С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.