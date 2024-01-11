Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Политика
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Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На заседании рассмотрены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы и рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы (ГРЕКО).

В ходе рассмотрения первого вопроса отмечено, что разработанная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы является логическим продолжением проводимых реформ, нацелена на проведение комплексной работы по противодействию коррупции, формирование в обществе антикоррупционного иммунитета и повышение благосостояния населения.

Государственный советник подчеркнул, что наряду с исполнением мероприятий Плана действий по реализации Концепции, необходимо отслеживать объективные данные о её реальном влиянии на снижение уровня коррупции.

Кроме того, Агентству по противодействию коррупции рекомендовано тщательно изучать правоприменительную практику и по результатам оперативно вносить соответствующие мероприятия в План действий по реализации Концепции.

В ходе рассмотрения второго вопроса акцентировано внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.

Ерлан Карин отметил необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.

#заседание #Карин #борьба с коррупцией

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