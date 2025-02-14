Ермек Кошербаев назначен заместителем премьер-министра РК

Пресс-служба главы государства сообщила о новом назначении Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz

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«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в указе президента.

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился в 1965 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им.С.М. Кирова, Дипломатическую академию МИД СССР.

В 1988 году работал старшим инспектором Министерства иностранных дел Казахской ССР.

В 1989–1994 годах трудился на различных должностях в указанном министерстве.

В 1994–1996 годах являлся консультантом Международного отдела Аппарата президента РК, руководителем Протокольной службы президента.

В 1996–1997 годах занимал должности первого секретаря посольства РК в Швейцарской Конфедерации, начальника отдела Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.

В 1997–1999 годах являлся помощником премьер-министра РК.

В 2000-2010 годах работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2010–2014 годах являлся заместителем, первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В 2014–2018 годах работал в должности заместителя министра сельского хозяйства, ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства.

В 2018-2020 годах занимал должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел, заместителя министра иностранных дел.

С января 2020 года был чрезвычайным и полномочным послом РК в Российской Федерации.

В июне 2023 года стал акимом Восточно-Казахстанской области.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», орденом «Құрмет».

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.