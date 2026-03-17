Пресс-служба Президента опубликовала указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

В связи с принятием на республиканском референдуме 15 марта 2026 года Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать текст Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года (далее – Конституция Республики Казахстан), в периодических печатных изданиях «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

2. Передать оригинал Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, на хранение в Архив Президента Республики Казахстан.

3. Установить, что оригинал Конституции Республики Казахстан хранится у Президента Республики Казахстан.

4. Центральной комиссии референдума обеспечить направление текста Конституции Республики Казахстан в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

5. Определить, что в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:

1) проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан»;

2) проект Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі».

6. Администрации Президента Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Президента Республики Казахстан проектов законодательных актов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа.

7. Определить, что в порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:

1) проект Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан»;

2) проект Конституционного закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

8. Правительству Республики Казахстан, центральным и местным государственным органам Республики Казахстан принять необходимые меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией Республики Казахстан.

9. Правительству Республики Казахстан до 7 апреля 2026 года утвердить план по продвижению Конституции Республики Казахстан.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

11. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 17 марта 2026 года

№ 1206