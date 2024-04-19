ЕС выделит 200 тысяч евро для помощи казахстанцам

Гуманитарная помощь охватит 5 тысяч человек, серьезно пострадавших от паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Казахстане
«В связи с масштабными паводками в нескольких регионах Казахстана, от которых пострадали более 117 тысяч человек, Европейский Союз выделяет 200 тысяч евро для помощи наиболее пострадавшим семьям.
Данное финансирование ЕС направлено на поддержку Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан (RCS-RC) в предоставлении столь необходимой чрезвычайной помощи, включая предметы домашнего обихода, такие как матрасы и постельное белье, многоцелевые денежные средства и гигиенические материалы», - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь, которая будет предоставлена в течение следующих трех месяцев, непосредственно поможет 5000 казахстанцам, серьезно пострадавшим от паводков.
«Особое внимание будет уделяться оказанию помощи домохозяйствам, возглавляемым женщинами, семьям, где есть люди с ограниченными возможностями или пожилые, а также семьям, имеющим более трех детей», - уточнили в пресс-службе.
Финансирование является частью общего вклада ЕС в чрезвычайный фонд реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.