ЕС выделит 200 тысяч евро для помощи казахстанцам

«В связи с масштабными паводками в нескольких регионах Казахстана, от которых пострадали более 117 тысяч человек, Европейский Союз выделяет 200 тысяч евро для помощи наиболее пострадавшим семьям.

Данное финансирование ЕС направлено на поддержку Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан (RCS-RC) в предоставлении столь необходимой чрезвычайной помощи, включая предметы домашнего обихода, такие как матрасы и постельное белье, многоцелевые денежные средства и гигиенические материалы», - говорится в сообщении.