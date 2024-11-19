Еще 8 долгостроев завершат до конца года в Астане

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о скором завершении строительства нескольких жилых комплексов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата

Фото: акимат Астаны

«До конца года планируем завершить строительство еще 8 ЖК-долгостроев. Среди них есть те, которые ждали 13 лет. Ознакомился с ходом строительства ЖК «Араби 2 - Гранитный 2». ЖК был признан проблемным еще 12 лет назад. На момент передачи объекта в ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» у данного ЖК не было даже земельного участка», - отметил аким.

Он добавил, что была проделана большая работа, в том числе по выделению земучастка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня по данному объекту ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б.