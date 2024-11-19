Еще 8 долгостроев завершат до конца года в Астане

Столица, Строительство
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Венера Баталова
корреспондент

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о скором завершении строительства нескольких жилых комплексов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата 

Фото: акимат Астаны

«До конца года планируем завершить строительство еще 8 ЖК-долгостроев. Среди них есть те, которые ждали 13 лет. Ознакомился с ходом строительства ЖК «Араби 2 - Гранитный 2». ЖК был признан проблемным еще 12 лет назад. На момент передачи объекта в ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» у данного ЖК не было даже земельного участка», - отметил аким.

Он добавил, что была проделана большая работа, в том числе по выделению земучастка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня по данному объекту ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б.

«Строительство ЖК «Садовые кварталы» началось еще в 2012 году. На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована. На сегодня по пятну 2, в блоках 5, 6 ведутся работы по устранению дефектов в квартирах и благоустройству. По 4 пятну ведутся работы по отделке мест общего пользования, заливке стяжки пола, монтажу слаботочных сетей и др. Всего за последние годы завершили строительство более 140 домов. Долгожданные ключи от квартир получили порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков. Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства», - написал аким столицы.

#столица #Долгострои #проблемные ЖК

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