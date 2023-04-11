Еще две партии могут появиться в Казахстане

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В Министерстве юстиции РК находятся на рассмотрении две политические партии - "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЮ РК.

"В соответствии со статьей 12 Закона "О политических партиях" на государственные органы возложена функция по проверке представленных списков на их достоверность. Так, на сегодня проводится проверка учредительных документов на соответствие законодательству республики, а также списков членов "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана" на соответствие требованиям статьи 8 и пункта 6 статьи 10 Закона "О политических партиях", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, в Казахстане действуют 7 политических партий - AMANAT, "Ак жол", Народная партия Казахстана, ОСДП, "Байтак", "Ауыл" и Respublica.