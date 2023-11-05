Еще один газопровод введен в Актюбинской области

Энергетика
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Голубое топливо пришло в село Алимбет, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В 2022 году начались строительные работы по газификации села Алимбет Каргалинского района. Завершение проекта было запланировано на 2023 год.

"На сегодня строительно-монтажные работы полностью завершены. Районное газовое хозяйство провело обследование газовой сети. По результатам проверки село Алимбет получило разрешение на запуск нового газопровода", – сообщили в акимате Актюбинской области.

Аким района Аскар Джусибалиев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию объекта, поздравил сельчан.

#Актюбинская область #газификация #Каргалинский район

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