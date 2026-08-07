Казахстан назван главным драйвером нефтяного роста ЦА

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

За 35 лет Казахстан почти вчетверо увеличил добычу нефти и вошёл в мировую десятку по меди

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нефть: за 35 лет регион вырос втрое, и почти весь этот рост дал Казахстан

По данным ежегодного обзора Energy Institute Statistical Review of World Energy 2026, с 1990 по 2025 год совокупная добыча нефти в Казахстане, Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане выросла с 47 до 138 млн тонн в год, то есть почти втрое. Но за общей цифрой скрывается совсем не общий успех.

Казахстан за это время увеличил добычу с 26 до 99 млн тонн, почти в четыре раза. Доля страны в добыче четырёх государств поднялась примерно с 55 до 72 процентов. Основной рывок пришёлся на 2000-е годы, когда заработали Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

У соседей картина другая. Азербайджан вышел на пик в 2010 году (51 млн тонн), после чего добыча упала до 28 млн тонн, это примерно на 45 процентов ниже пика. Туркменистан после 13 млн тонн в 2015 году опустился к 9 млн. Узбекистан в 1990-х давал около 8 млн тонн, сегодня около 2 млн тонн, то есть фактически вышел из числа нефтяных стран региона.

Совокупная добыча четвёрки достигала максимума в 2010 году (146 млн тонн), затем упала до 133 млн в 2020-м и восстановилась до 138 млн в 2025-м. К историческому пику регион так и не вернулся. И держится он сейчас на одном плече: рост казахстанской добычи закрыл падение в Азербайджане и Узбекистане.

Медь: Казахстан в первой десятке мира

Тот же источник по итогам 2025 года оценивает мировую добычу меди в 23 млн тонн, из них 18,39 млн тонн пришлось на десятку крупнейших стран. Казахстан в этой десятке есть: 710 тыс. тонн и девятая строчка, вровень с Индонезией.

Впереди Чили (5,3 млн тонн), ДР Конго (3,2 млн), Перу (2,7 млн), Китай (1,8 млн), Россия (1,3 млн), а также США, Замбия и Австралия. Для сравнения: ещё в 2021 году Казахстан добывал 510 тыс. тонн. Рост за четыре года почти на 40 процентов.

Ни одной другой страны Центральной Азии в этом списке нет.

Казахстан стал единственной страной региона, которая растёт по обоим направлениям сразу. По нефти он не просто первый в Центральной Азии, а и есть сама Центральная Азия почти на три четверти. По меди он играет уже не в региональной, а в мировой лиге, где рядом стоят Россия, США и Австралия.

И это происходит в тот момент, когда мир входит в дефицит меди: спрос тянут электросети, электромобили и дата-центры под искусственный интеллект. Прогноз роста мирового спроса к 2040 году с 28 до 42 млн тонн означает, что казахстанская медь будет только дорожать в переговорной цене.

#обзор #аналитика #нефть #ЦА #медь

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