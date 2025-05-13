Еще один перекресток временно закроют в Астане
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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Б. Майлина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
В этой связи с 21:00 часов 13 мая до 07:00 часов 14 мая движение на этом перекрестке будет полностью закрыто.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, какие участки дорог закрыли на ремонт в Астане.