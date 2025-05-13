Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры перечислили участки дорог, на которых ведутся ремонтные работы.

Улицы, перекрытые полностью:

- с 20 апреля по 20 августа - ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);

- с 9 апреля по 30 августа - ул. Куйши Дина от школы Мирас до пр. М. Жумабаева;

- с 29 апреля по 30 августа - улица Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам).

Улицы, перекрытые частично:

- с 11 по 18 мая - ул. Куршым на участке от ул. Болашак до ул. Жанаконыс (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 11 по 17 мая - ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 10 по 20 мая - мост Аркар (М1) (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 9 по 13 мая - пр. Абылай хана от ул. Манаса до пр. Б. Момышулы (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 9 по 19 мая - пр. М. Жумабаев от пр. Б. Момышулы до ул. Балкантау (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 8 по 13 мая - шоссе Алаш от ул. 191 до ул. 69 (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 5 по 15 мая - ул. Кенесары от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

- с 1 мая по 1 августа - транспортная развязка на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях);

- с 12 по 15 мая - улицы Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой.

В акимате обратились с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств установлены временные дорожные знаки и указатели.