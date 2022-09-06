Еще один пожар в Алматы: горит Кок-Тобе

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы сообщили, что едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, как пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, улица Жанибекова, около дома 78. Как уточняется, на склоне горы загорелась сухая трава.

Спасатели привлекли к тушению городские власти. Наращиваются силы и средства служб взаимодействия города.

"В ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается", – отметили в пресс-службе ДЧС.

В ликвидации пожара на Кок-Тобе участвуют более 100 сотрудников полиции Алматы, сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ. В обеспечении правопорядка задействованы патрульные полицейские, участковые инспекторы полиции, бойцы СОБР.

"В приоритетные задачи наших сотрудников входит эвакуация работников, посетителей парка "Кок-Тобе" и объектов общепита. Кроме того, экипажами патрульной полиции обеспечен беспрепятственный проезд пожарной технику к месту возгорания, а также осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние", – доложил с места борьбы со стихией начальник управления полиции Медеуского района полковник полиции Даурен Утебаев.

Ранее сообщалось о возгорании сухой травы на нескольких участках склонов горы Кенсай в Медеуском районе, которое было потушено в 18:56 часов.