В Алматы загорелся склон горы

В социальных сетях 6 сентября опубликовали видео, на которых виден дым в горах Алматы. Как сообщили в пресс-службе городского Департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелась сухая трава на нескольких участках склонов горы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-каналах. Сообщается, что пожар произошел в районе Кенсайского кладбища.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров (100 человек и 8 единиц техники) ликвидирует возгорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по улице Сарсенбаева, 210, 220, 232.

Предварительная площадь пожара – 1,5 га.

«Имеется угроза распространения (огня – прим. ред.) на частные жилые дома», – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.