Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии

Новая Еврокомиссия в составе 27 членов приступит к своим полномочиям 1 декабря

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Депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали за утверждение нового состава Еврокомиссии (ЕК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Interfax.ru

Без сюрпризов на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов были приняты все кандидатуры, предложенные государствами-членами ЕС и согласованные ранее комитетами ЕП.

Главой евродипломатии назначена бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

За утверждение нового состава исполнительной коллегии ЕС проголосовали 370 евродепутатов, против - 282, и 36 парламентариев воздержались.

Новая Еврокомиссия в составе 27 членов приступит к своим полномочиям 1 декабря после официального утверждения квалифицированным большинством Европейского совета, сообщила пресс-служба ЕП.

Еврокомиссию нового состава возглавит избранная во второй раз подряд немка Урсула фон дер Ляйен.