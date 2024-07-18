Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали председателем Европейской комиссии. По итогам решающего голосования она получила 401 голос «за» и 284 «против», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Фото: windeurope.org

Следующим шагом фон дер Ляйен будет собеседование с кандидатами на пост членов Еврокомиссии, представленными каждым государством-членом, и принятие решения о структуре ее нового руководства.

Как только Еврокомиссия будет сформирована, ей предстоит голосование по утверждению в европарламенте. В случае одобрения 27 ее членов вступят в должность и начнут свою работу.

Ранее сообщалось, что Роберта Метсола переизбрана председателем Европарламента.