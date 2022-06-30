Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти

3 июля отмечает свой 70-летний юбилей ведущий нейрохирург Казахстана, светило отечественной медицины Серик Куандыкович Акшулаков.

О Серике Куандыковиче можно говорить много и долго, и делать это чрезвычайно приятно. Бесконечно можно перечислять его профессиональные заслуги и награды, прекрасные человечес­кие качества и, что самое главное, количество спасенных жизней.

Лично для меня все врачи – практически полубоги, ведь они дарят людям здоровье, а некоторым – и вторую жизнь, а нейрохирурги – это ювелиры, высшая каста на медицинском олимпе. Они ежедневно имеют дело с тончайшей структурой человеческого тела – мозгом и нервной системой.

Профессор Акшулаков выполняет наиболее сложные нейрохирургические операции на головном и спинном мозге. Во многих сферах он был первым в Казахстане: внедрил основы микронейрохирургии, эндос­копическую нейрохирургию, впервые применил нейронавигацию, впервые осуществил оперативное лечение эпилепсии. Учитывая, что одна нейрохирургическая операция длится не менее 4–5 часов, а таких Серик Куандыкович выполнил тысячи, удивительно, когда он еще и наукой успевал заниматься, изобретать новые медицинские методы, системы диагностики и лечения, взращивать учеников и последователей, готовить кандидатов и докторов наук, руководить научными проектами, организовывать конференции и конгрессы международного уровня. Общеизвестно, что такая многозадачность и плодотворность свойственна людям поис­тине гениальным.

Серик Акшулаков родился в семье служащего в городе Шалкаре Актюбинской области. После окончания лечебного факультета Актюбинского государственного медицинского института в 1975 году прошел интернатуру в Актюбинской областной больнице. С 1976 по 1978 год обучался в клинической ординатуре в Актюбинском государственном медицинском институте, завершив которую, работал нейрохирургом в Актюбинской областной клинической больнице. В 1981 году поступил в клиническую ординатуру по нейрохирургии, а затем, в 1983-м – в аспирантуру НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН (Москва). В 1986-м успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С 1986 по 1989 год работал там же младшим научным сотрудником.

Дальнейшая научная и педагогическая деятельность С. К. Акшулакова связана с Алматинским государственным институтом усовершенствования врачей, где позднее, с 1996 по 2008 год, он заведовал кафедрой нейрохирургии. В период с 1992 по 1995 год обучался в докторантуре НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН, где в 1995-м

успешно защитил докторскую диссертацию.

Также с 1992 года он является бессменным внештатным главным нейрохирургом Министерства здравоохранения Республики Казахстан, координируя клиническую деятельность нейрохирургов во всех регионах страны. В 1998 году ему присвоено ученое звание профессора.

По его инициативе на базе Алматинского государственного института усовершенствования врачей были открыты первые в республике аспирантура и док­торантура по нейрохирургии. Серик Куандыкович нацеленно опирался на лучшие мировые практики и зарубежных коллег, активно работал на многих международных конгрессах и форумах, повышал свою квалификацию на ведущих курсах в клиниках Европы, США, России, Японии. В 2004 году он начал издавать журнал «Нейрохирургия и неврология Казахстана», бессменным главным редактором которого является и по сей день.

Сегодня главная миссия и огромный потенциал профессора Акшулакова реализуются в Нацио­нальном центре нейрохирургии. Он не только талантливо руководит работой центра со дня его открытия в 2008 году, но и сам ежедневно выполняет наиболее сложные нейрохирургические операции. Под его руководством и при его непосредственном участии центром полностью освоены 68 новых технологий, не применявшихся в Казахстане и Центральной Азии.

Важно подчеркнуть его большой вклад в развитие детской нейрохирургии. Ему принадлежит ряд усовершенствований хирургической техники и тактики в области детской черепно-мозговой травмы, пороков развития и паразитарных заболеваний нерв­ной системы, гидроцефалии, эпилепсии и другие.

Нельзя также не отметить его весомую роль в качестве президента Казахской ассоциации нейрохирургов в развитии и укреплении широкого международного сотрудничества казах­станского сообщества с ведущими зарубежными клиниками. Под его руководством ассоциация была принята полноправным членом Всемирной федерации нейрохирургических обществ, Азиатского конгресса нейрохирургов и Европейской ассоциации нейрохирургов.

С. К. Акшулаков является организатором и идейным вдохновителем конгрессов нейрохирургов Казахстана с международным участием, проходивших с 2009 по 2018 год, Международной конференции по цереброваскулярной патологии, образовательных курсов Всемирной федерации нейрохирургических обществ и Европейской ассоциации нейрохирургов, Х Азиатского конгресса нейрохирургов, Международного нейрохирургического форума, II Евразийского конгресса детских нейрохирургов.

Признанием большого научного вклада Серика Куандыковича в развитие казахстанской и мировой науки стало избрание его академиком Казахстанской национальной академии естест­венных наук, членом-коррес­пондентом, а затем и действительным членом Национальной академии наук Республики Казахстан, академиком Международной Евроазиатской академии нейрохирургов, почетным профессором НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН (Москва), Иркутского научного центра хирургии и травматологии (РФ), Западно-Казахстанской медицинской академии им. М. Оспанова, Государственного медицинского университета г. Семея, Казахского национального педагогического университета им. Абая, Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Серик Акшулаков – член редакционного совета журнала «Вопросы нейрохирургии» НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН, член редколлегии журнала Acta Neurochirurgica Европейской ассоциации нейрохирургов, редколлегии журнала «Известия», редколлегии журнала «Нейрохирургия и неврология детского возраста» (Санкт-Петербург), редсовета журнала «Эпилепсия. Пароксизмальные состояния» (РФ), редсовета журнала «Актуальные вопросы нейрохирургии, неврологии, генетики и реабилитации юга России (РФ).

Почетный член Ассоциации нейрохирургов России, член Всемирной федерации нейрохирургических обществ, член Исполнительного комитета Азиатского конгресса нейрохирургов, был членом Комитета по нейротравматологии Всемирной федерации нейрохирургических обществ.

Обладатель многочисленных государственных казахстанских и зарубежных званий и наград: ордена «Парасат», ордена Gold Skalpel (Международный общественный координационный совет по здравоохранению), Благодарственной грамоты Президента Республики Казахстан, Золотой звезды и ордена «Отан», сереб­ряной медали им. А. Байтурсынова, званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері» и «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», «Қазақстанның Еңбек Ері», медали им. Первого Президента Республики Казах­стан (Казахстанская национальная академия естественных наук), высшей независимой премии «Платиновый Тарлан», премии им. Н. И. Пирогова (Россия), премии «Алтын Адам», высшей награды республиканского конкурса «Выдающиеся инженерные проекты современного Казахстана», премии «Золотой эндоскоп» (ФРГ), Национальной премии «Народный любимец-2015» в номинации «Врач года», звания «Асқақ азамат» (V Общенациональный патриотический форум «Мой Казахстан»), награды «Алтын шипагер» в номинации «За вклад в развитие медицины».

Всемирной медицинской ассоциацией С. К. Акшулаков включен в список «Заботящиеся врачи мира». За цикл работ «Развитие высокотехнологичных инновационных методов лечения нейрохирургической патологии в Республике Казахстан» он был удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники. Общество ортопедов и нейрохирургов города Сент-Луиса (штат Миссури, США) выступило с инициативой за выдающиеся заслуги в сфере нейрохирургии дать его имя одной из звезд. Решением Международного реестра звезда, находящаяся в созвездии Рака, названа именем Serik Akshulakov, Kazakhstan.

За значительный вклад в здравоохранение мира и Казахстана кафедре нейрохирургии Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова присвоено имя академика НАН РК С. К. Акшулакова. За особый вклад в медицину и развитие страны за годы независимости Серик Акшулаков по результатам народного голосования стал победителем национального конкурса и телевизионной премии «30 лет – 30 имен» в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. Буквально в прошлом году, в декабре 2021-го, С. К. Акшулаков стал лауреатом Общенациональной премии им. Христофора Леденцова «За внедрение новых технологий нейрохирургии и методов оперативного лечения».

Это все о нем – нашем сооте­чественнике Серике Куандыковиче Акшулакове.

Все, кто знает профессора Акшулакова, отзываются о нем как о глубоко интеллигентном и добропорядочном человеке, отзывчивом и принципиальном, с безупречной деловой репутацией. А его желание помочь, умение любить, сочувствовать и сострадать, быть вежливым, искренним и не обижать чувства других людей – проявления высшего гуманизма, свойственного единицам. Пациенты ценят его также за честность, решительность и способность брать на себя ответственность.

Трудно переоценить вклад доктора Серика Акшулакова в развитие медицины независимого Казахстана. Его имя прославляет нашу страну и дарит возможность гордиться нашим современником и соотечественником. Про таких людей говорят «цвет нации».

Можно с уверенностью ут­верждать, что благодаря стараниям и неустанной работе Серика Куандыковича в Казахстане создана современная и конкурентоспособная нейрохирургическая служба, получившая признание мирового сообщества.

Уважаемый доктор, от всей души поздравляю Вас с замечательной датой! Пусть Ваши руки как можно дольше творят чудеса! Счастья в жизни, полной переживаний и сложностей, спокойных ночей и не отяжеленных потерями дней! Пусть никогда Вам не придется усомниться в той пользе, которую Вы приносите каждой минутой своей работы!