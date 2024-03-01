Ежедневно врачи больницы Медицинского центра УДП РК спасают сотни жизней

Общество
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Марина Демченко

Только в прошлом году получено более 180 писем от благодарных пациентов.

фото предоставлены пресс-службой больницы МЦ УДП РК

«Я хотела поблагодарить врачей-офтальмологов больницы Мадину Маратовну Курмангалиеву и Гульфайрус Жанахметовну Молдашеву, медсестру Риту за их благородный труд. Благодаря их слаженной работе мне вернули зрение», – написала Аида Аманджоловна Усенова.

Женщина проконсультировалась в нескольких клиниках, и ей давали неутешительные прогнозы по восстановлению зрения после операции по поводу катаракты обоих глаз. Но благодаря всестороннему и углубленному обследованию, а также уверенности и настойчивости Мадины Маратовны она решилась на операцию.

Семья Аиды Аманджоловны благодарна и другому врачу-офтальмологу.

«Замечательный доктор, профессор Жанар Габиденовна Мустафина, которая работала в Алматы в глазном институте, более 40 лет назад прооперировала мою маму с таким же диагнозом «катаракта». Маме уже 87 лет, она до сих пор с благодарностью вспоминает Жанар Габиденовну, ее золотые руки. В беседе с Мадиной Маратовной случайно выяснилось, что она – ее мама. Я с уверенностью пошла на операцию», – пишет пациентка.

После операции неутешительные прогнозы других врачей не оправдались: зрение восстановилось практически полностью уже через небольшой срок. И Аида Аманджоловна, увидев результат, решилась на операцию на второй глаз. Теперь она уже может работать, причем даже без очков.

«Спасибо всем, кто работает в этой больнице! Вы золотые люди! Мы благодарны вам за внимание, за отношение как к родным. В такие тяжелые дни, когда боремся за жизнь, ваша поддержка для нас бесценна», – не скрывает в своем письме Жаке, который стал свидетелем всего процесса лечения – от приезда скорой до выписки. Он сердечно благодарит заведующую отделением неврологии Венеру Канатовну, врача-невролога Назым Кайратовну, маммолога Айгуль Дабылхановну.

Динара Жанузакова пишет, что жива и здорова благодаря лечащему доктору Виталию Ивановичу. «Побольше таких добрых и умных врачей! Персонал хирургического отделения № 2 – профессионалы, все как на подбор. Медсестра Камилла – золотой человек. После наркоза была со мной рядом, помогла прийти в себя. Олеся ставила системы и уколы – у нее легкая рука и доброе сердце», – поблагодарила пациентка.

Зайцева Кристина признательна врачу отделения хирургии № 4 (урология) Вадиму Владимировичу Рибу и всему медицинскому персоналу хирургии, отмечая их высокий профессионализм и квалифицированный подход к работе. «Очень хорошее отношение, лечение на высшем уровне. При выписке Вадим Владимирович проконсультировал, что делать для восстановления пос­ле операции и для профилактики. В палате чисто и тепло. Вкусная и разнообразная еда. Медсестры вежливые, аккуратно и безболезненно делают перевязки. Мы не пожалели, что прилетели в Казахстан и сделали операцию именно в этой больнице».

А по мнению Лауры, самый лучший доктор на свете – Арсен Есенгельдинович. Грамотный, трепетно относится к своим пациентам. «Всем, нуждающимся в правильной эндоскопической диагностике, – в отделение эндоскопии больницы МЦ УДП РК, именно к нему», – убеж­дена она.

…Это лишь трогательные короткие выдержки из нескольких писем, пришедших в больницу в конвертах с марками и по электронной почте из разных уголков Казахстана и соседних стран.

В такой замечательный весенний день остановитесь, вспомните людей, которые вернули здоровье или даже спасли жизнь вам или вашим близким.

#медицина #благодарность #пациенты #врачи #медцентр #УДП РК

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