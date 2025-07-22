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22 июля отмечается Всемирный день мозга, который призван напомнить о важности заботы о здоровье головного мозга, повышении осведомлённости населения о неврологических заболеваниях, а также поддержке профилактики и своевременного лечения таких опасных состояний, как инсульт.

" Инсульт остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всём мире. Ежегодно в Казахстане регистрируется около 40 тысяч случаев инсульта или острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). По данным 2024 года, число пострадавших составило около 49 тысяч человек, из которых 11,8% скончались в стационарных условиях, а ещё 6,1% — в течение первого месяца после выписки", - говорится в пресс-релизе.

Для предупреждения случаев инсульта с третьего квартала 2025 года вводится скрининг на раннюю диагностику острых нарушений мозгового кровообращений для мужчин старше 50 лет, который можно будет пройти бесплатно по месту жительства один раз в два года.



Помимо инсульта, особое внимание необходимо уделять и другим серьёзным заболеваниям головного мозга, включая болезнь Альцгеймера, эпилепсию, рассеянный склероз, мигрень и болезнь Паркинсона. Эти патологии оказывают значительное влияние на качество жизни и требуют комплексного подхода к диагностике, лечению и долгосрочному наблюдению, отмечают в ведомстве.



В целом, за период с 2018 по 2024 годы отмечается динамика снижения смертности от ОНМК в результате открытия инсультных центров по всей стране.