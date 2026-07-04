Фавориты держат марку

Испанская «Фурия роха» на стадионе «Соу-Фай» в присутствии 70 492 зрителей в американском Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса) не оставила камня на камне от обороны сборной Австрии, разгромив ее со счетом 3:0. Подопечные Луиса де ла Фуэнте с первых минут забрали контроль над мячом и устроили сопернику фирменную карусель. Правда, первый звонок для австрийцев прозвучал на 29-й минуте, когда защитник Марк Кукурелья поразил ворота, но шведский арбитр Гленн Нюберг взятие ворот отменил из-за фола на голкипере. Впрочем, это лишь отсрочило приговор. Уже через семь минут нападающий Микель Оярсабаль открыл счет. Во второй половине встречи преимущество пиренейцев закрепил точный удар защитника Педро Порро на 66-й минуте, а под занавес поединка, на 89-й минуте, неудержимый Оярсабаль оформил дубль, доведя дело до разгрома. В 1⁄8 финала нас ждет грандиозное пиренейское дерби: Испания сойдется лицом к лицу с Португалией.

Не менее огненный триллер развернулся в канадском Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд», где сборная Португалии вырвала путевку в следующий раунд у Хорватии – 2:1. Хорваты вышли вперед на 53-й минуте благодаря точному удару Ивана Перишича, пос­тавив фаворита в критическое положение. На 68-й минуте подопечных Роберто Мартинеса спас Криштиану Роналду, хладнокровно реализовавший пенальти (еще один гол легендарного португальца норвежский арбитр Эспен Эскос отменил). Настоящее безумие началось в концовке: на 94-й минуте Гонсалу Рамуш забил, казалось бы, победный мяч для Португалии. Однако хорваты не сдались и на сумасшедшей 13-й компенсированной минуте забили ответный гол, который после видеопросмотра был отменен – к слову, это был уже третий (!) незасчитанный мяч балканцев в этой игре. Португалия удержала победу и теперь летит на свидание с Испанией.

Немного позже в канадском Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» путевку в следующий раунд оформляла сборная Швейцарии, уверенно переигравшая Алжир со счетом 2:0. Швейцарцы, вышедшие в плей-офф с первого места в своей группе, подтвердили статус фаворита очень быстро. Уже на 10-й минуте Брил Эмболо вывел европейцев вперед. Алжирская команда, пробившаяся в игры на выбывание с третьей строчки своего квартета, пыталась навязать контригру, но гол Дана Ндоя на 46-й минуте окончательно снял все вопросы о победителе. Швейцария шагает дальше, где встретится с триумфатором пары Колумбия – Гана.

Напомним, матчи 1⁄8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля, а главный трофей планеты будет разыгран в финале 19 июля. Действующим обладателем титула пока остается сборная Аргентины, но плотность сетки плей-офф доказывает, что защитить корону им будет невероятно тяжело.