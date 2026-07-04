Фавориты держат марку
Аскар Султан
Плей-офф дебютного в истории мундиаля с участием 48 сборных продолжает набирать обороты в Северной Америке. Пока футбольный мир обсуждает уже сформировавшиеся топ-вывески в 1⁄8 финала вроде битвы Мексики и Англии или противостояния США и Бельгии, список участников следующей стадии пополнился еще двумя европейскими
командами. По итогам очередных игровых сессий путевки в первый раунд матчей на выбывание обеспечили себе Испания и Швейцария. На сегодняшний день известны уже 13 из 16 участников этой стадии.