ФБР обнародовало имя стрелявшего в Трампа

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN

Фото: Evan Vucci/AP

«ФБР опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Расследование остается активным и продолжающимся, и всем, у кого есть информация, которая может помочь в расследовании, рекомендуется отправлять фотографии или видео на сайте FBI.gov/butler или звонить по номеру 1-800-CALL-FBI», - говорится в официальном пресс-релизе ФБР.

Напомним, на экс-президента США было совершено покушение во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.