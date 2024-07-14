ФБР обнародовало имя стрелявшего в Трампа

США, Политика
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Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN

Фото: Evan Vucci/AP

«ФБР опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания.

Расследование остается активным и продолжающимся, и всем, у кого есть информация, которая может помочь в расследовании, рекомендуется отправлять фотографии или видео на сайте FBI.gov/butler или звонить по номеру 1-800-CALL-FBI», - говорится в официальном пресс-релизе ФБР.

Напомним, на экс-президента США было совершено покушение во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.  

#США #Трамп #покушение #ФБР

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