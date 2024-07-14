Глава государства решительно осудил покушение на Дональда Трампа

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на экс-президента США во время его предвыборного выступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении Акорды.

Ранее стало известно о покушении на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания, когда политик выступал перед собравшимися людьми.