Глава государства решительно осудил покушение на Дональда Трампа

Президент
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Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на экс-президента США во время его предвыборного выступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении Акорды.

Ранее стало известно о покушении на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания, когда политик выступал перед собравшимися людьми. 

 

#Токаев #США #Трамп #покушение

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