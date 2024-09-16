Федерального канцлера Германии встретили в Акорде
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В Акорде состоялась торжественная церемония встречи федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
Как сообщает Акорда, президент Казахстана и федеральный канцлер Германии представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств, прозвучали гимны двух стран.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц прошли в зал переговоров.
Как сообщалось ранее, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором Саммите «Центральная Азия + Германия».