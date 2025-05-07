Фестиваль на родине тюльпанов

Общество
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Масштабное мероприятие «Қызғалдақ мұра» («Наследие тюльпанов»), состоявшееся в Жамбылской области, объединило мастеров флористики из Нидерландов, Германии, Турции, России, Кыргызстана, Украины, Ирана, Индии, Китая и Казахстана, экспертов по экосистемам, депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей ЮНЕСКО и министерств, консульского и дипломатического корпусов, а также туроператоров и стало площадкой для обмена мнениями по вопросам сохранения и развития видов тюльпанов.

фото Агадила Рысмахана

Как отметили организаторы, такие встречи играют большую роль в создании бренда региона и привлечении туристов, в том числе из зарубежных стран.

Открыл форум мастер-класс Петра Анохина из Кыргызстана, признанного лучшим флористом в СНГ и вошедшего в 2019 году в число 20 сильнейших специа­листов на планете. Говоря о тюльпанах как о части мировой флористики, он подчеркнул роль жамбылских сортов в европейской селекции.

– Тюльпаны из Жамбылской области стали частью мировой флористической культуры. В свое время Голландия столк­нулась с проблемой, когда ее знаменитые цветы начали заболевать вирусами. Именно тогда жамбылские эндемики привлекли внимание голландских селекционеров и стали активно использоваться ими в работе для улучшения качества их сортов, – отметил гость.

Основатель ассоциации флористов Flora & Decor Fusion Яна Прокудина сказала, что такие фестивали помогают донести до общественности ценность тюльпанов, в том числе диких сортов, многие из которых находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.

– Люди знают, что тюльпаны нельзя срывать, но многие не понимают по какой причине. Дело в том, что семена редких тюльпанов начинают развиваться только в том случае, если они распространяются естественным путем. Если же вырывать эти тюльпаны, то процесс размножения нарушается, а это может привести к полному исчезновению вида, – сказала Яна Прокудина.

Продолжила программу фестиваля научная конференция, участники которой поделились опытом, личными мнениями и оценками ситуации касательно разведения тюльпанов в своих странах. Были выработаны предложения по сохранению диких тюльпанов. Кроме того, подписаны резолюция о признании Жамбылской области ответственным регионом по опеке над тюльпанами в стране, доказывающая, что исторической родиной их является Каратауский хребет, а также международный протокол по созданию Каратауского геопарка.

Заключительным этапом фестиваля стал выезд в Таласский район на место произрастания диких тюльпанов, где участников ждал юрточный городок. Здесь можно было познакомиться с местными эндемиками, цветочными инсталляциями; состоялись выставка-ярмарка изделий ремесленников, модный показ тематических коллекций одежды, фотосессии, национальные спортивные игры, гала-концерт и церемония награждения, которую провел аким области Ербол Карашукеев.

Глава региона акцентировал внимание на экологической миссии фестиваля, отметив, что такие события формируют ответственное отношение к природе и повышают интерес к природному наследию родного края.

– Тюльпан – наша национальная гордость, наше наследие. Именно в казахских степях началась его история, и, распространившись по всему свету, он стал украшением мировых садов, включая голландские. Это яркое напоминание о величии и богатстве нашей родины, – подчеркнул Ербол Карашукеев.

В рамках фестиваля сто жамбылских ремесленниц изготовили огромный войлочный ковер с изображением символа региона – тюльпанов. Площадь ручного изделия – 200 кв. м. Ковер стал самым большим за всю историю страны и вошел в Книгу рекордов Казахстана.

#фестиваль #тюльпаны #Қызғалдақ мұра

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