Фестиваль на родине тюльпанов
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Масштабное мероприятие «Қызғалдақ мұра» («Наследие тюльпанов»), состоявшееся в Жамбылской области, объединило мастеров флористики из Нидерландов, Германии, Турции, России, Кыргызстана, Украины, Ирана, Индии, Китая и Казахстана, экспертов по экосистемам, депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей ЮНЕСКО и министерств, консульского и дипломатического корпусов, а также туроператоров и стало площадкой для обмена мнениями по вопросам сохранения и развития видов тюльпанов.