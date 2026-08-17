Фестивальный фильм «Победителей видно на старте» покажут казахстанцам

Премьера состоится 22 августа в Алматы в рамках Qyzqaras Film Festival
Дебютный полнометражный фильм казахстанского режиссера Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» (BECOMING) впервые будет представлен казахстанскому зрителю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Премьера состоится 22 августа в Алматы в рамках Qyzqaras Film Festival. После показа пройдет встреча с режиссером фильма.
Мировая премьера картины состоялась в 2025 году на Международном кинофестивале в Локарно. Позднее фильм был представлен на фестивалях в Пусане, Таллинне, Гетеборге, SXSW London и других международных площадках. На Таллиннском кинофестивале картина получила награду за лучшую копродукцию.
Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая присоединяется к команде по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость. Когда ее место в команде оказывается под угрозой, героине предстоит сделать непростой выбор.
Картина создана в копродукции Казахстана, Франции, Нидерландов, Литвы и Швеции. Съемки проходили в Алматы и Алматинской области.
Главные роли исполнили Тамирис Жангазинова, Валентин Новопольски, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова. Оператором-постановщиком выступила Каролин Шампетье.