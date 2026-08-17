Фестивальный фильм «Победителей видно на старте» покажут казахстанцам

Премьера состоится 22 августа в Алматы в рамках Qyzqaras Film Festival

Фото: МКИ РК

Дебютный полнометражный фильм казахстанского режиссера Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» (BECOMING) впервые будет представлен казахстанскому зрителю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Премьера состоится 22 августа в Алматы в рамках Qyzqaras Film Festival. После показа пройдет встреча с режиссером фильма.

Мировая премьера картины состоялась в 2025 году на Международном кинофестивале в Локарно. Позднее фильм был представлен на фестивалях в Пусане, Таллинне, Гетеборге, SXSW London и других международных площадках. На Таллиннском кинофестивале картина получила награду за лучшую копродукцию.

Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая присоединяется к команде по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость. Когда ее место в команде оказывается под угрозой, героине предстоит сделать непростой выбор.

Картина создана в копродукции Казахстана, Франции, Нидерландов, Литвы и Швеции. Съемки проходили в Алматы и Алматинской области.

Главные роли исполнили Тамирис Жангазинова, Валентин Новопольски, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова. Оператором-постановщиком выступила Каролин Шампетье.