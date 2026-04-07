Фейки и их последствия: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Закон и Порядок
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

Гражданам напомнили об основных понятиях законности и информационной гигиены, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В главном надзорном органе отметили, что сегодня соцсети стали основным источником информации. Однако вместе с оперативностью пришла и повышенная ответственность. Одной из серьезных угроз для общества стали так называемые «цифровые слухи».

Нередко пользователи, не вникая в суть вопроса, распространяют непроверенные, а порой откровенно ложные сведения. В погоне за вниманием и «хайпом» отдельные лица игнорируют последствия своих действий. Между тем публикация недостоверной информации является фактором риска для всего общества. Это не просто безобидная шутка или комментарий в интернете.

Такие действия способны вызывать панику, нанести ущерб деловой и личной репутации граждан, а также дестабилизировать деятельность государственных институтов.

В цифровой среде не существует полной анонимности. Любое действие в сети оставляет «цифровой след». Современные технологии позволяют установить источник распространения информации, даже если пользователь рассчитывает остаться незамеченным.

Практика показывает, что противоправные публикации выявляются и их авторы привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

В этой связи, размещая комментарий или публикацию, необходимо осознавать последствия. Распространение клеветы, оскорблений или заведомо ложной информации преследуется по закону.

Как уточняется, свобода слова не означает вседозволенность. Она не может служить прикрытием для нарушения прав и законных интересов других лиц. Любая распространяемая информация должна основываться на проверенных фактах, а не на предположениях и домыслах. Это базовый принцип информационной этики.

«Закон – механизм защиты каждого гражданина. Соблюдение правовых норм формирует безопасную среду в быту, в бизнесе и в медиа-пространстве. Органы уголовного преследования ориентированы не только на применение мер ответственности, но прежде всего на предупреждение правонарушений. Проводится системная разъяснительная работа. Наша общая задача – формирование культуры ответственного поведения, в том числе в цифровой среде, где культура начинается с личной ответственности каждого пользователя соцсетей», – говорится в обращении главного надзорного органа страны.

Ранее в Генпрокуратуре обратили внимание граждан на необходимость строгого соблюдения законодательства при выражении мнений, в том числе на онлайн-платформах и иных публичных информационных площадках. 

#Генпрокуратура #цифровизация #слухи #фейки

