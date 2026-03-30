Негативные высказывания о праздновании Наурыза: Генпрокуратура сделала заявление

Закон и Порядок
110
Дана Аменова
специальный корреспондент

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Генпрокуратуре обратили внимание граждан на необходимость строгого соблюдения законодательства при выражении мнений, в том числе на онлайн-платформах и иных публичных информационных площадках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган 

В частности, зафиксированы случаи, когда отдельные люди публично распространяли негативные высказывания о национальных традициях, обычаях и праздновании Наурыза, имеющего многовековую историю не только в стране, но и далеко за ее пределами. Все это они сопровождали своими искаженными измышлениями о несовместимости традиций и обычаев с их псевдорелигиозными догматами.

Как уточняется, подобные заявления не только противоречат положениям Конституции, согласно которым РК является светским государством, но и способны причинить вред общественному, межрелигиозному и национальному согласию в стране, дискредитируют национальные традиции и обычаи.

Отдельно в ведомстве указали на ответственность журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок, которые предоставляют публичную трибуну подобным псевдорелигиозным деятелям. А предоставление такой возможности фактически способствует распространению недостоверной и провокационной информации, усиливает ее негативное влияние на общественное сознание, а также может приводить к пропаганде гендерного неравенства и унижению чести и достоинства женщин.

В этой связи представителям масс-медиа напомнили о соблюдении принципов профессиональной этики, объективности и недопущении использования своих платформ для пропаганды идей, способных нарушить общественное согласие.

«Разъясняем, что распространение заведомо недостоверной информации, способной повлиять на общественный порядок и права граждан, влечет ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК. Кроме того, публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, подпадают под действие статьи 174 УК РК и влекут серьезную уголовную ответственность. Также подобные действия могут квалифицироваться как нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях, за что предусмотрена административная ответственность по статье 490 Кодекса РК об административных правонарушениях», – прокомментировали в главном надзорном органе. 

Кроме того, Генпрокуратура призвала воздерживаться от распространения недостоверной информации, уважительно относиться к культурным и национальным ценностям народа Казахстана, не допускать высказываний, способных спровоцировать рознь и конфликт в обществе.

В случаях выявления подобных фактов органы правопорядка принимают строгие меры к правонарушителям в соответствии с законодательством РК.

#Наурыз #Генпрокуратура

