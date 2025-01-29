Фейковое трудоустройство в Казахмысе предлагала жительница Ұлытау

Правоохранители изобличили и предали суду жительницу области Дауренбек А

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прократура области Ұлытау пресекла факты мошенничества, связанные с трудоустройством в организацию ТОО «Корпорация Казахмыс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Сотрудники областной прокуратуры провели широкомасштабную работу по разъяснению рабочим «Корпорации Казахмыс» (с охватом более 3 500 человек) о мошеннических схемах при трудоустройстве и современных видах интернет-мошенничества.

В ходе праворазъяснительной работы прокуратура получила информацию о фактах обмана жителей области касательно трудоустройства в ТОО «Корпорация Казахмыс» за деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена жительница области Дауренбек А. В конце прошлого года судом Дауренбек А. признана виновной в совершении мошенничества, приговор вступил в законную силу.